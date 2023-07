Les Estivales de Fleury – « Gagarine is not dead » par la Compagnie Encore en l’air et les Sanglés Parc de Lamballe Fleury-les-Aubrais Catégories d’Évènement: Fleury-les-Aubrais

Loiret Les Estivales de Fleury – « Gagarine is not dead » par la Compagnie Encore en l’air et les Sanglés Parc de Lamballe Fleury-les-Aubrais, 28 juillet 2023, Fleury-les-Aubrais. Les Estivales de Fleury – « Gagarine is not dead » par la Compagnie Encore en l’air et les Sanglés Vendredi 28 juillet, 20h30 Parc de Lamballe Gratuit Un équipage de cosmonautes peu communs se prépare à écrire une nouvelle page de la conquête spatiale. Le compte à rebours est lancé, les planètes alignées, la fenêtre de tir ouverte ! Prêts à vivre ce grand rêve d’enfant de voler ? Célébrons les pionniers, les bricolages audacieux et embarquons à bord de leur vaisseau low tech à destination… des étoiles ! Une épopée vertigineuse où quatre aventuriers incarnent bon nombre de folies humaines. Parc de Lamballe 57 boulevard de Lamballe Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-28T20:30:00+02:00 – 2023-07-28T22:00:00+02:00

2023-07-28T20:30:00+02:00 – 2023-07-28T22:00:00+02:00 Spectacle Humour Luc Vivet Détails Catégories d’Évènement: Fleury-les-Aubrais, Loiret Autres Lieu Parc de Lamballe Adresse 57 boulevard de Lamballe Ville Fleury-les-Aubrais Departement Loiret Lieu Ville Parc de Lamballe Fleury-les-Aubrais

Parc de Lamballe Fleury-les-Aubrais Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fleury-les-aubrais/