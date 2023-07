Les Estivales de Fleury – « Bal(les) » par la Compagnie Si j’y suis Parc de Lamballe Fleury-les-Aubrais Catégories d’Évènement: Fleury-les-Aubrais

Loiret Les Estivales de Fleury – « Bal(les) » par la Compagnie Si j’y suis Parc de Lamballe Fleury-les-Aubrais, 21 juillet 2023, Fleury-les-Aubrais. Les Estivales de Fleury – « Bal(les) » par la Compagnie Si j’y suis Vendredi 21 juillet, 20h45 Parc de Lamballe Gratuit Inspiré du film « Le Bal » d’Ettore Scola, Bal(les) le revisite à coup de disciplines du cirque : jonglerie et manipulation d’objets en duo. Glissant d’un tableau à l’autre, les deux artistes donnent à voir des rencontres, des moments de solitude, la recherche de l’amour ou d’un simple contact physique, des histoires de couple… Invitant ainsi, au détour d’une danse, le public à prendre part au bal… Parc de Lamballe 57 boulevard de Lamballe Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

