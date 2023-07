Les Estivales de Fleury – « On a testé pour vous » par la compagnie Les Romains Michel Parc de Lamballe Fleury-les-Aubrais, 18 juillet 2023, Fleury-les-Aubrais.

Les Estivales de Fleury – « On a testé pour vous » par la compagnie Les Romains Michel Mardi 18 juillet, 20h30 Parc de Lamballe Gratuit

« On a testé pour vous », c’est tout ce que vous n’avez jamais rêvé d’essayer et que vous n’essaierez jamais ! Vous retrouverez l’homme qui tordait des barres en mousse, celui qui sautait dans son slip en chantant Céline Dion, les frères et cousins André et Kévin, célèbres inventeurs de la raquette à frites, Freddy, Jimmy et Tony, tireurs de nappes, Brian, le cascadeur qui n’a même pas peur, mais aussi Jason et Jeannette lanceurs de couteaux…

Parc de Lamballe 57 boulevard de Lamballe Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-18T20:30:00+02:00 – 2023-07-18T22:00:00+02:00

2023-07-18T20:30:00+02:00 – 2023-07-18T22:00:00+02:00

Spectacle Burlesque

Compagnie Les Romains Michel