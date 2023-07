Les Estivales de Fleury- Soul Vic’team Parc de Lamballe Fleury-les-Aubrais Catégories d’Évènement: Fleury-les-Aubrais

Loiret Les Estivales de Fleury- Soul Vic’team Parc de Lamballe Fleury-les-Aubrais, 15 juillet 2023, Fleury-les-Aubrais. Les Estivales de Fleury- Soul Vic’team Samedi 15 juillet, 20h30 Parc de Lamballe Gratuit Soul Vic’team est un groupe de reprises soul et rythm’n’blues. Composé de musiciens chevronnés qui ont accompagné quelques grands noms de la scène rock et chanson française, Soul Vic’team rendra hommage avec brio à quelques standards internationaux. Parc de Lamballe 57 boulevard de Lamballe Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-15T20:30:00+02:00 – 2023-07-15T22:00:00+02:00

Concert Musique Soul Vic'team

