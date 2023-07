Le 14 juillet à Fleury ! Parc de Lamballe Fleury-les-Aubrais, 14 juillet 2023, Fleury-les-Aubrais.

Le 14 juillet à Fleury ! Vendredi 14 juillet, 16h00 Parc de Lamballe Gratuit

Cette journée marquera également le lancement officiel des Estivales de Fleury qui se dérouleront du vendredi 14 juillet au samedi 12 août au Parc de Lamballe et dans les 3 Maisons pour Tous.

• ??? : cérémonie républicaine avec les associations, parvis de la Mairie.

Les enfants sont invités à venir chanter la Marseillaise.

Pʟᴀᴄᴇ ᴅᴇ ʟᴀ Rᴇᴘᴜʙʟɪǫᴜᴇ

• ??? : Lancement des #estivalesdefleury avec des jeux gonflables et des animations

• ????? : déambulation en musique vers le parc de Lamballe

• ??? : mini-concert de l’harmonie intercommunale Fleury-Saran

• ????? – ??? : Freddy Miller – concert Blues-Soul

Reconnu comme l’un des grands noms de la scène Blues-Soul hexagonale, Freddy Miller a la carrure vocale (et pas seulement) d’un Otis Redding ou d’un Solomon Burke. Un tendre colosse accompagné de cinq musiciens virtuoses, capables dans le même morceau de déchaîner la tempête comme de retourner votre âme et vous faire monter les larmes. A découvrir absolument.

Pᴀʀᴄ ᴅᴇ Lᴀᴍʙᴀʟʟᴇ

• ??? : Traditionnel feu d’artifice

Pᴀʀᴄ ᴅᴇ Lɪɢɴᴇʀᴏʟʟᴇs

Parc de Lamballe 57 boulevard de Lamballe Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire

