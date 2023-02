Les Rendez-vous du printemps Parc de Lamballe Fleury-les-Aubrais Catégories d’Évènement: Fleury-les-Aubrais

Les Rendez-vous du printemps Parc de Lamballe, 31 mars 2023, Fleury-les-Aubrais. Les Rendez-vous du printemps 31 mars et 1 avril Parc de Lamballe

Gratuit Animations et ateliers autour de la nature et du vélo. Vendredi 31 mars : Carnaval des enfants.

Samedi 1er avril :

– Troc et vide-jardin par les associations de l’AOJOF et de la SHOL (inscription jusqu’au 20 mars),

– Ateliers sur le jardin,

– Dégustation-découverte autour du miel par des apiculteurs,

– Exposition sur les vélos par le CJF audiophoto,

– Atelier pédagogique sur l’origine du vélo par le musée Helyett,

– Atelier de sensibilisation au tri par l’association des Cycloposteurs ,

– Animaux de la ferme pédagogique de Sébastien et Lucie,

– Présentation de vélos originaux par Monsieur Bicyclette,

– Atelier « Je roule avec un vélo en bon état » par l’association 1TerreActions,

– … La journée sera animée en musique.

Des stands de restauration (crêpe, friterie, burgers…) seront sur place. Parc de Lamballe 57 boulevard de Lamballe Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T07:00:00+00:00 – 2023-04-01T15:00:00+00:00

