Chut, Dame nature semble s’être endormie, mais en est-on bien sûr ? Parc de l’Abbiette 35 rue de la Biette, Fromelles Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France L’hiver, tout semble s’arrêter, certains animaux hibernent, les arbres perdent leurs feuilles et les champs s’endorment calmement. Mais derrière cette apparence la nature se régénère et se prépare au printemps. RV à l’entrée du parc naturel de l’Abbiette 35 rue de la Biette à Fromelles

2023-01-07T15:00:00+01:00

2023-01-07T17:00:00+01:00

