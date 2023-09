Foire aux plantes « La Passiflore » : Les plantes à vannerie Parc de l’Abbaye Vertheuil, 15 octobre 2023, Vertheuil.

Vertheuil,Gironde

Les plantes à vannerie

Histoire de tisser des liens cette foire d’automne de La Passiflore va partir à la découverte des végétaux utilisés en vannerie. Ils sont nombreux et souvent attachés à un territoire

Molinie et ronce du paillassou, bouyricou du Bergeracois, cageole en noisetier du Gers, viorne, châtaigner en Auvergne …etc.

Les paniers ne sont pas les seuls objets de vannerie, jouets sièges et autres en profitent.

Nous vannerons donc et nous pavanerons de conserve en pagnes et chapeaux de paille.

Rendez-vous à 15h sur la natte de parade et mi-nu-it pour la danse du cabas..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 18:00:00. EUR.

Parc de l’Abbaye Rue de l’Abbaye

Vertheuil 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Plants for basketry

This autumn’s La Passiflore fair is all about forging links and discovering the plants used in basketry. There are many of them, and they are often tied to a particular territory

Molinie and bramble from the paillassou region, bouyricou from the Bergerac region, hazelnut crates from the Gers region, viburnum and chestnut trees from the Auvergne region, etc.

Baskets aren’t the only basketry objects, and toys, chairs and other items also benefit.

So we’ll be basket-weaving and strutting our stuff in straw hats and loincloths.

Rendezvous at 3 p.m. on the parade mat and in the middle of the night for the tote dance.

Plantas para la cestería

Este otoño, la feria La Passiflore se propone crear vínculos y descubrir las plantas que se utilizan en cestería. Son muchas y a menudo están asociadas a una zona concreta

La molinia y la zarza del Paillassou, el bouyricou de Bergerac, los cajones de avellana del Gers, el viburno y el castaño de Auvernia, etc.

Las cestas no son los únicos objetos de cestería, también se fabrican con ellas juguetes, sillas y otros objetos.

Así que haremos cestería y pasearemos con sombreros de paja y taparrabos.

Nos vemos a las 3 de la tarde en la estera del desfile y en plena noche para el baile de cestería.

Pflanzen für die Korbflechterei

Auf der Herbstmesse der Passionsblume werden Pflanzen vorgestellt, die für die Korbflechterei verwendet werden. Sie sind zahlreich und oft mit einem bestimmten Gebiet verbunden

Pfeifengras und Brombeeren aus dem Paillassou, Bouyricou aus dem Bergeracois, Haselnusskörbe aus dem Gers, Waldreben und Kastanien aus der Auvergne ?etc.

Körbe sind nicht die einzigen Objekte der Korbflechterei, auch Spielzeug, Sitzmöbel und andere Gegenstände profitieren davon.

Wir werden also korbflechten und aus der Dose in Pagnes und Strohhüten herumstolzieren.

Wir treffen uns um 15 Uhr auf der Parade- und Halbnachtmatte für den Korbtanz.

Mise à jour le 2023-09-21 par OT Médoc-Vignoble