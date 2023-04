Spectacle : déambulation théâtrale et musicale autour de Colette Parc de l’abbaye de Jumièges Jumièges Catégories d’évènement: Jumièges

Spectacle : déambulation théâtrale et musicale autour de Colette Parc de l’abbaye de Jumièges, 3 juin 2023, Jumièges. Spectacle : déambulation théâtrale et musicale autour de Colette Samedi 3 juin, 15h30 Parc de l’abbaye de Jumièges 7€, gratuit (avec justificatif : <26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux, personnes en situation de handicap et un accompagnateur, habitants de Jumièges). Colette a toujours cultivé le goût de l’écriture, de la musique, du spectacle ; le goût de la nature, des jardins, du jardinage. À l’occasion des 150 ans de sa naissance, le Département de la Seine-Maritime vous convie à douze rendez-vous dans les jardins et salons, réels ou réinventés, de ses sites et musées, afin de célébrer l’immense écrivaine qui, au parc de Clères, a cru trouver le paradis terrestre.

Venez assister au spectacle « Colette au jardin ou le sortilège de liberté » par la Troupe des rêveurs. Parc de l’abbaye de Jumièges 24 rue Guillaume le Conquérant, 76480 Jumièges Jumièges 76480 Seine-Maritime Normandie 02 35 37 24 02 http://www.abbayedejumieges.fr Classé monument historique depuis 1947, ce parc à l’anglaise créé au XIXe siècle abrite les ruines de l’abbaye de Jumièges et d’intéressants vestiges des anciens jardins monastiques, comme la grande terrasse et son élégant escalier circulaire. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

