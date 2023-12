L’ART DANS LA NATURE PARC DE LA VILLETTE Paris, 27 décembre 2023, Paris.

DALI UNIVERSE -L’ART DANS LA NATUREDu 16 novembre 2023 au 21 janvier 2024.Durée de la visite : 45 minutes. Une expérience lumineuse totalement innovante. Un lieu où la science et l’art se rencontrent. Une nouvelle forme de divertissement qui transporte le visiteur dans des univers inexplorés, où les sensations audiovisuelles se mêlent aux œuvres surréalistes du célèbre artiste espagnol Salvador Dalí.Il s’agit d’une première mondiale. Les œuvres d’art originales sont évaluées à plus de 28 millions d’euros. 21 zones différentes et plus de 3000 fontaines lumineuses, des espaces interactifs et des spectacles programmés.L’Art dans la Nature de Salvador Dalí est caractérisé par son surréalisme, son utilisation de symboles et sa représentation de l’imagination. Salvador Dalí nous invite à voir la nature d’une manière nouvelle et à explorer notre propre imagination !

Tarif : 17.00 – 22.00 euros.

Début : 2023-12-27 à 18:45

PARC DE LA VILLETTE PRAIRIE DU CERCLE NORD 75019 Paris