ERWAN PINARD – MOBILE – HABILLE-TOI, ON SORT ! Parc de la Villenière, la Pouëze, 1 avril 2023, Erdre-en-Anjou.

MOBILE est un projet d’actions culturelles sous chapiteau qui sillonne le Maine et Loire. La compagnie Mesdemoiselles installera donc son chapiteau à Erdre-en-Anjou La Pouèze, dans le parc du Château de la Villenière..

2023-04-01 à ; fin : 2023-04-01 . .

Parc de la Villenière, la Pouëze

Erdre-en-Anjou 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire



MOBILE is a project of cultural actions under a big top which criss-crosses Maine and Loire. The company Mesdemoiselles will install its tent in Erdre-en-Anjou La Pouèze, in the park of the Château de la Villenière.

MOBILE es un proyecto de acciones culturales bajo carpa que recorre el Maine et Loire. La compañía Mesdemoiselles instalará su carpa en Erdre-en-Anjou La Pouèze, en el parque del castillo de la Villenière.

MOBILE ist ein Projekt kultureller Aktionen in einem Zirkuszelt, das durch die Region Maine et Loire reist. Die Compagnie Mesdemoiselles wird ihr Zelt also in Erdre-en-Anjou La Pouèze im Park des Château de la Villenière aufstellen.

Mise à jour le 2023-03-17 par eSPRIT Pays de la Loire