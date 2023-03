Dançar al pais, balètis trads Parc de la Ville, Saint-Juéry (81)

Dançar al pais, balètis trads Parc de la Ville, Saint-Juéry (81), 4 août 2023, . Dançar al pais, balètis trads Vendredi 4 août, 21h00 Parc de la Ville, Saint-Juéry (81) Gratuit Bal occitan de l’été avec Los d’Endacòm le vendre***di* *4 août**,* *à 21h**,*** parc Mitterrand de Saint-Juéry L’Institut d’Études Occitanes – Section Tarn, le Cercle Occitan de Sant-Juèri et la Ville de Saint-Juéry vous donnent rendez-vous le vendredis 4 août au son des grailes, crabas, vielles, bohas, percussions, harpes, guitares, etc. « Los d’Endacòm est issu de la région castraise. Au son du graile (hautbois des Monts de Lacaune), de la c***raba** *(cornemuse de la Montagne Noire), de la vielle à roue, du violon, de l’accordéon, de la guitare et des percussions, depuis plus de vingt ans leur répertoire est celui des airs traditionnels de notre montagne tarnaise mais aussi de toute l’Occitanie. Ainsi ils vous feront traverser aussi les Pyrénées et les vallées occitanes d’Italie, faisant un petit détour par l’Irlande… curieux de toutes les musiques « dansantes ». Un vrai moment de partage et de convivialité à consommer sans modération ! » Si les conditions météorologiques sont mauvaises, le concert sera annulé. Institut d’Estudis Occitans – Seccion Tarn 3 carrièra de la Tòrqua – 3 rue de la Torque ● 81120 REIALMONT – 81120 REALMONT 05 63 46 21 43 – Courriel :* ieo81@ieo-oc.org *o centre-occitan-rochegude@orange.fr – Siti :* *www.ieo-tarn.org source : événement Dançar al pais, balètis trads publié sur AgendaTrad Parc de la Ville, Saint-Juéry (81) Parc de la Ville, 81160 Saint-Juéry, France [{« link »: « mailto:ieo81@ieo-oc.org »}, {« link »: « mailto:centre-occitan-rochegude@orange.fr »}, {« link »: « http://www.ieo-tarn.org »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/41748 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

