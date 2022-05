Parc de la Ville Haute- Casemates Avenue Amélie Luxembourg, 3 juin 2022, Luxembourg.

Parc de la Ville Haute- Casemates

Avenue Amélie Luxembourg, le vendredi 3 juin à 16:00

Les “Rendez-vous aux jardins” sont lancés par une visite exceptionnelle des casemates et du parc de la Ville Haute. Petits et grands, venez explorer les casemates! Séquoias, ruines de forts, monuments et souterrains militaires. Avec ton appareil photo et ta lampe de poche, découvres la diversité étopnnante du joli parc. Chaussures solide.

5€

Avenue Amélie Luxembourg 2 Avenue Amélie L-1125 Luxembourg Luxembourg Ville-Haute Canton Luxembourg



