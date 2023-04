Concert itinérant des trompes de chasse parc de la ville de Luxembourg, 4 juin 2023, Luxembourg.

Concert itinérant des trompes de chasse Dimanche 4 juin, 15h00 parc de la ville de Luxembourg

L’art musical des sonneurs de trompe, une technique instrumentale liée au chant, à la maîtrise du souffle, au vibrato, à la résonnance des lieux et à la convivialité » a été inscrit en décembre 2020 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité (Unesco).

L’art musical des sonneurs de trompe est né au XVIIIe siècle à la Cour royale française. Depuis lors, cet art est devenu une tradition vivante dans nos régions

Dans le cadre des « Rendez-vous aux jardins » le patrimoine mondial immatériel passe à la rencontre du patrimoine mondial « Luxembourg, vieux quartiers et fortifications », bien inscrit en 1994 au registre du patrimoine mondial.

Le concert itinérant (15.00-17.30 heures) traverse la zone UNESCO ainsi que les parcs publics historiques de la ville.

Grand drapeau Pétrusse

Parc Edmond Klein – étang

Parc de la Villa Vauban

Parc Amélie

Kinnekswiss / 6-Bänke-Plaz

Parc Pescatore, plateforme ascenseur avec vue sur Pfaffenthal et le MUDAM

parc de la ville de Luxembourg Luxembourg-ville Luxembourg 1118 Ville-Haute Canton Luxembourg +352 691 160 314 http://www.jardinsluxembourg.lu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

