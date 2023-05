Concert PariSuperLive Parc de la Villa Bia, 21 juin 2023, Trilport.

Concert PariSuperLive Mercredi 21 juin, 19h00 Parc de la Villa Bia

Venez vous déhancher ou tout simplement écouter ce groupe.

Il se compose d’une chanteuse, un bassiste, un chanteur guitariste et un batteur.

Parisuperlive est un collectif d’artistes professionnels passionnés ayant 20 ans d’expérience de la scène, DJ et live.

Dans tous les styles (Jazz, blues, Rythm’n blues, Disco, Funk, Rock’n Roll, Soul, Variété française et Internationale, Reggae, Oriental…) ; DJ compris pour le reste de la soirée, spectacle son et lumières

Un food truck sera présent pour vous régaler ou juste vous désaltérer lors du concert.

Ouverture du parc dès 19h.

Profiter de ce moment pour fêter l’arrivée de l’été.

Parc de la Villa Bia 77470 Trilport Trilport 77470 Seine-et-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:30:00+02:00

© Hartland Villa