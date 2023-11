53 ème Bourse internationale aux minéraux et fossiles Parc de la Victoire et salle des fêtes Millau, 20 juillet 2024, Millau.

Millau,Aveyron

Événement phare du sud de la France, la bourse aux minéraux et fossiles de Millau est le grand rendez-vous estival entre les collectionneurs, le grand public et les professionnels..

2024-07-20 fin : 2024-07-21 . 4 EUR.

Parc de la Victoire et salle des fêtes avenue Charles de Gaulle

Millau 12100 Aveyron Occitanie



A flagship event in the south of France, the Millau Mineral and Fossil Exchange is the major summer meeting place for collectors, the general public and professionals.

El Salón de Minerales y Fósiles de Millau es el principal acontecimiento del sur de Francia y constituye la gran cita estival de coleccionistas, público en general y profesionales.

Die Mineralien- und Fossilienbörse in Millau ist die wichtigste Veranstaltung in Südfrankreich und das große sommerliche Treffen von Sammlern, der breiten Öffentlichkeit und Fachleuten.

