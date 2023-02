PARC DE LA VALLÉE PARC DE LA VALLÉE, 8 avril 2023, MASSAIS.

Valable du 8 avril au 1er octobre 2023 selon calendrier d’ouverture du site Gratuit pour les moins de 3 ans Le parc de la Vallée est un parc d’attraction familial situé en Deux Sèvres (79), dans la vallée de l’Argenton entre Thouars et Argenton les Vallées.Au bord de la rivière dans la Vallée encaissée de l’Argenton, il propose plus de 30 attractions et un parc aquatique pour toute la famille sur 12 hectares et en toute sécurité. Pour le bonheur de tous : des petits manèges pour les enfants et des attractions à sensations dont le BOBSLEIGH (où à bord d’un wagonnet, vous allez atteindre la vitesse de 60 km/h après l’ascension d’une remontée en spirale culminant à 13 mètres). , si il fait chaud un coin aquatique (pataugeoire + 2 toboggans), un village western avec son saloon, magasins souvenirs ainsi que plusieurs points de restauration et des barbecues à disposition de la clientèle, tout est réuni pour passer une bonne journée dans un parc ombragé. Cette année encore 2 nouveautés « Les Chaudrons » et « Le grand splash » !!INFORMATIONS PRATIQUESOuverture du parc à partir de 11h.Parking gratuit.

PARC DE LA VALLÉE MASSAIS Le pain Bénit Deux-Svres

