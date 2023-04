Concert au Festival « TUTTI, à vent tout ! » de MANTES-LA-VILLE (78) Parc de la Vallée MANTES-LA-VILLE Catégorie d’Évènement: Mantes-la-Ville

Concert au Festival « TUTTI, à vent tout ! » de MANTES-LA-VILLE (78) Parc de la Vallée, 20 mai 2023, MANTES-LA-VILLE. Concert au Festival « TUTTI, à vent tout ! » de MANTES-LA-VILLE (78) Samedi 20 mai, 15h30 Parc de la Vallée Le samedi 20 mai après-midi, l’Orchestre d’Harmonie de Thourotte sera présent à l’édition 2023 du Festival de Musique « TUTTI » de Mantes-la-Ville pour proposer son concert « l’Orchestre d’Harmonie de Thourotte en Bal(l)ade » avec un programme qui vous transportera dans une véritable promenade à travers différents styles et univers musicaux : de la musique traditionnelle aux oeuvres originales, du Jazz à la Variété, en passant par la musique de film, de série, de comédie musicale, de dessins-animés et même de jeu vidéo ! Le festival « TUTTI, la Musique à vent tout », est un festival de musique dédié aux instruments à vent organisé par l’association « Mantes Event » depuis 2011. Présentation : Mantes-la-Ville, située à une cinquantaine de kilomètres à l’ouest de Paris, est considérée comme la Capitale mondiale de la facture instrumentale avec l’implantation des deux plus grands facteurs : Buffet-Crampon et Selmer. Mantes-la-Ville est également voisine de Magnanville où se trouvent les établissements Lorée (grand spécialiste du hautbois) et proche de la Couture Boussey (Eure), véritable berceau de la facture instrumentale, où l’entreprise Marigaux (fabricant de hautbois) est implantée. Parc de la Vallée , 78711 MANTES-LA-VILLE MANTES-LA-VILLE Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-20T15:30:00+02:00 – 2023-05-20T17:00:00+02:00

2023-05-20T15:30:00+02:00 – 2023-05-20T17:00:00+02:00

Détails Catégorie d’Évènement: Mantes-la-Ville Autres Lieu Parc de la Vallée Adresse , 78711 MANTES-LA-VILLE Ville MANTES-LA-VILLE Lieu Ville Parc de la Vallée MANTES-LA-VILLE

Parc de la Vallée MANTES-LA-VILLE https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mantes-la-ville/

Concert au Festival « TUTTI, à vent tout ! » de MANTES-LA-VILLE (78) Parc de la Vallée 2023-05-20 was last modified: by Concert au Festival « TUTTI, à vent tout ! » de MANTES-LA-VILLE (78) Parc de la Vallée Parc de la Vallée 20 mai 2023 Mantes-la-Ville Parc de la Vallée MANTES-LA-VILLE

MANTES-LA-VILLE