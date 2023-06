Spectacle « Tous dans le même bat’Eau » COMPAGNIE ACTA FABULA Parc de la Tabarderie Château-Landon, 1 juillet 2023, Château-Landon.

Spectacle « Tous dans le même bat’Eau » COMPAGNIE ACTA FABULA Samedi 1 juillet, 15h00 Parc de la Tabarderie

« Tous dans le même bat’Eau » est un spectacle qui se présente sous la forme d’une conférence burlesque, pédagogique et intéractive. Il intègre la réflexion sur des enjeux d’actualités (biodiversité, réchauffement climatique, environnement et océan).

Renseignements et programme complet : https://emmenezmoi.fr/fr/chateau-landon

Parc de la Tabarderie Chemin des Amoureux 77570 Château-Landon Château-Landon 77570 Seine-et-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T15:00:00+02:00 – 2023-07-01T16:30:00+02:00

