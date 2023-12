Village Ô Sources de Noël Parc de la Source Intermittente Bellerive-sur-Allier, 4 décembre 2023, Bellerive-sur-Allier.

Bellerive-sur-Allier,Allier

Les fêtes de fin d’année sont un véritable temps fort pour la dynamique des commerçants et des quartiers. La Ville de Bellerive se mobilise et vous invite à profiter de cette parenthèse féérique Lors du Village Ô Sources de Noël du 15 au 17 décembre 2023..

2023-12-15 fin : 2023-12-17 . .

Parc de la Source Intermittente Place de la Source Intermittente

Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The end-of-year festivities are a real highlight for retailers and neighborhoods. The City of Bellerive invites you to enjoy this magical interlude at the Village Ô Sources de Noël from December 15 to 17, 2023.

Las fiestas de fin de año son un auténtico acontecimiento para los comercios y los barrios. La ciudad de Bellerive le invita a disfrutar de este interludio mágico en Ô Sources de Noël Village del 15 al 17 de diciembre de 2023.

Die Feiertage zum Jahresende sind ein echter Höhepunkt für die Dynamik der Geschäfte und der Stadtviertel. Die Stadt Bellerive mobilisiert sich und lädt Sie dazu ein, vom 15. bis 17. Dezember 2023 im Village Ô Sources de Noël » von dieser märchenhaften Auszeit zu profitieren.

Mise à jour le 2023-11-30 par Vichy Destinations