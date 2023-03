Visite découverte du parc de la Société d’horticulture, d’arboriculture et de viticulture des Deux-Sèvres Parc de la Société d’Horticulture, d’Arboriculture et de Viticulture des Deux-Sèvres Niort Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Visite découverte du parc de la Société d’horticulture, d’arboriculture et de viticulture des Deux-Sèvres Parc de la Société d’Horticulture, d’Arboriculture et de Viticulture des Deux-Sèvres, 3 juin 2023, Niort. Visite découverte du parc de la Société d’horticulture, d’arboriculture et de viticulture des Deux-Sèvres 3 et 4 juin Parc de la Société d’Horticulture, d’Arboriculture et de Viticulture des Deux-Sèvres Animation par le GODS, le samedi à 15h30 : reconnaissance des chants d’oiseaux. Parc de la Société d’Horticulture, d’Arboriculture et de Viticulture des Deux-Sèvres 37 Quai Maurice Métayer, 79000 Niort, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 73 31 95 http://www.sh79.jimdofree.com Ce parc expérimental de la Société d’horticulture, d’arboriculture et de viticulture des Deux-Sèvres comprend une collection d’arbres (fruitiers et ornementaux), de rosiers, de vivaces, de plantes grasses, de végétaux de terre de bruyère et des espaces fleuris réservés aux annuelles. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:00:00+02:00

2023-06-04T15:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 ©SH 79

Lieu Parc de la Société d'Horticulture, d'Arboriculture et de Viticulture des Deux-Sèvres Adresse 37 Quai Maurice Métayer, 79000 Niort, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine

