Forum des associations Parc de la salle des fêtes et Boulodrome Montmeyran, 9 septembre 2023, Montmeyran.

Montmeyran,Drôme

Comme chaque année, le forum des associations se tient dans le parc de la salle des fêtes et au boulodrome. Spectacle, animation musicale et restauration à retrouver sur place….

2023-09-09 15:00:00 fin : 2023-09-09 . .

Parc de la salle des fêtes et Boulodrome Place de La Poste

Montmeyran 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



As every year, the associations’ forum is held in the grounds of the salle des fêtes and at the boulodrome. Shows, musical entertainment and on-site catering…

Como cada año, el foro de asociaciones se celebra en el recinto de la Salle des Fêtes y en el boulodrome. Habrá espectáculo, animación musical y catering in situ…

Wie jedes Jahr findet das Forum der Vereine im Park der Festhalle und im Boulodrome statt. Spektakel, musikalische Unterhaltung und Verpflegung finden Sie vor Ort…

