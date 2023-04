Chasse aux oeufs par l’Office de Tourisme Parc de la Roseraie Trouville-sur-Mer Catégories d’Évènement: Calvados

Calvados . AVIS AUX GOURMANDS ! L’Office de Tourisme donne rendez-vous aux enfants le samedi 8 avril pour notre traditionnelle chasse aux œufs ! Horaires :

– À 10 h 30 pour les 3/5 ans

– À 11 h 15 pour les 6/8 ans

