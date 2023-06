ROULE CAILLOUX concert jeune public Parc de la Roseraie Montauban, 21 juin 2023, Montauban.

ROULE CAILLOUX concert jeune public Mercredi 21 juin, 14h30 Parc de la Roseraie

ROULE CAILLOUX (Concert rock jeune public)

Une batterie pour faire bouger les pieds, une guitare pour secouer les cheveux, une basse pour remuer des fesses, trois voix pour glisser dans les oreilles de la bonne humeur, de drôles d’idées et un peu de poésie : Roule Cailloux, du Rock pour tous !

Sur des textes qui parlent à un public jeune avec humour et complicité, le trio joue une musique qui se réfère au rock des années 70 et à ses avatars (de Led Zeppelin et des Sex Pistols aux White Stripes ou aux Pixies), pour faire danser tous les enfants de 2 à 222 ans.

Parc de la Roseraie 2 Bd Edouard Herriot, 82000 Montauban Montauban 82000 Lalande Tarn-et-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T14:30:00+02:00 – 2023-06-21T16:00:00+02:00

© Roule Cailloux