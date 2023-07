exposition canine nationale parc de la Roseraie Dompierre-sur-Besbre, 9 septembre 2023, Dompierre-sur-Besbre.

Dompierre-sur-Besbre,Allier

Venez découvrir l’exposition canine nationale qui aura lieu à Dompierre-Sur-Besbre.

2023-09-09 10:00:00 fin : 2023-09-10 16:00:00. .

parc de la Roseraie

Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover the national dog show in Dompierre-Sur-Besbre

Venga a informarse sobre la exposición canina nacional que se celebrará en Dompierre-Sur-Besbre

Besuchen Sie die nationale Hundeausstellung, die in Dompierre-Sur-Besbre stattfindet

Mise à jour le 2023-07-17 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire