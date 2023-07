concours attelage jeunes chevaux parc de la Roseraie Dompierre-sur-Besbre, 6 août 2023, Dompierre-sur-Besbre.

Dompierre-sur-Besbre,Allier

Venez profiter du Concours d’attelage de jeunes chevaux..

2023-08-06 09:30:00 fin : 2023-08-07 17:00:00. .

parc de la Roseraie

Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Come and enjoy the Young Horse Driving Competition.

Venga a disfrutar del Concurso de Conducción de Caballos Jóvenes.

Genießen Sie den Gespannwettbewerb für junge Pferde.

Mise à jour le 2023-07-17 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire