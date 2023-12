Spectacle pyrotechnique : Le train magique Parc de la ronceraie Laveyron, 4 décembre 2023, Laveyron.

Laveyron,Drôme

Tradition oblige .. c’est avec grand plaisir que nous vous attendons nombreux pour assister à la fête des lumières à Laveyron.

Féerie et magie de Noël.

Marché de Noël du sou des écoles

Soupe au choux de l’animation laveyronnaise.

Feu d’artifices.

2023-12-08 19:00:00 fin : 2023-12-08 . .

Parc de la ronceraie

Laveyron 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Tradition obliges … it’s with great pleasure that we look forward to welcoming you to the Festival of Lights in Laveyron.

The magic of Christmas.

Sou des écoles Christmas market

Cabbage soup by animation laveyronnaise.

Fireworks display

Esperamos verles a todos en la Fiesta de las Luces de Laveyron.

La magia de la Navidad.

Mercado navideño de fondos escolares

Sopa de col por la animación laveyronnaise.

Castillo de fuegos artificiales

Tradition verpflichtet … es ist uns eine große Freude, Sie zahlreich zum Lichterfest in Laveyron zu begrüßen.

Zauber und Magie der Weihnacht.

Weihnachtsmarkt des Schulvereins (Sou des écoles)

Kohlsuppe der Animation Laveyronnaise.

Feuerwerk

