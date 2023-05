Spectacle compagnie Péricard : « 10 ans d’ Enfoirés » Parc de La Ronceraie, 30 juin 2023, Laveyron.

Laveyron,Drôme

Un incontournable des concerts de l’été ! Une mise en scène exceptionnelle avec une troupe de 15 artistes en directe.

Vente de billets sur place..

2023-06-30 à 21:00:00 ; fin : 2023-06-30 . EUR.

Parc de La Ronceraie

Laveyron 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A must-see summer concert! An exceptional staging with a troupe of 15 live artists.

Tickets on sale on site.

¡Un concierto de verano ineludible! Una puesta en escena excepcional con una troupe de 15 artistas en directo.

Venta de entradas in situ.

Ein Muss für jedes Sommerkonzert! Eine außergewöhnliche Inszenierung mit einer Truppe von 15 Live-Künstlern.

Kartenverkauf vor Ort.

Mise à jour le 2023-05-25 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche