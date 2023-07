FEU D’ARTIFICE Parc de la rivière Étival-lès-le-Mans, 13 juillet 2023, Étival-lès-le-Mans.

Étival-lès-le-Mans,Sarthe

La Commune d’Etival-lès-Le Mans, en partenariat avec la commune de Saint-Georges-du-Bois, vous attend ce jeudi 13 juillet pour le feu d’artifice..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . .

Parc de la rivière

Étival-lès-le-Mans 72700 Sarthe Pays de la Loire



The commune of Etival-lès-Le Mans, in partnership with the commune of Saint-Georges-du-Bois, looks forward to welcoming you to the fireworks display on Thursday July 13.

El municipio de Etival-lès-Le Mans, en colaboración con el municipio de Saint-Georges-du-Bois, le da la bienvenida al espectáculo de fuegos artificiales del jueves 13 de julio.

Die Gemeinde Etival-lès-Le Mans erwartet Sie in Partnerschaft mit der Gemeinde Saint-Georges-du-Bois am Donnerstag, dem 13. Juli, zum Feuerwerk.

