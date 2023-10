Atelier compostage : Apprenez à recycler vos biodéchets ! Parc de la Résistance Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux Atelier compostage : Apprenez à recycler vos biodéchets ! Parc de la Résistance Issy-les-Moulineaux, 12 novembre 2023, Issy-les-Moulineaux. Atelier compostage : Apprenez à recycler vos biodéchets ! Dimanche 12 novembre, 10h30 Parc de la Résistance Gratuit Composter permet de réduire d’1/3 vos déchets !

Atelier animé par Issy en Transition et PikPik Environnement

-–

Horaires et lieux :

10h30 – 11h20 au Parc de la Résistance (15 Allée Sainte-Lucie) : inscription ici

-–

Tout public Parc de la Résistance Parc de la Résistance, 92130 Issy-Les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier La Ferme / Les Îles / Les Chartreux Hauts-de-Seine Île-de-France [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « Atelier compostage : apprenez u00e0 recycler vos biodu00e9chets pour en faire du terreau », « type »: « rich », « title »: « Atelier compostage : Apprenez u00e0 recycler vos biodu00e9chets ! (grand public) », « thumbnail_url »: « https://cdn.evbuc.com/images/624901959/508912376271/1/logo.20231020-143334 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-atelier-compostage-apprenez-a-recycler-vos-biodechets-grand-public-742167211107 », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 200, « thumbnail_width »: 400, « options »: {« _as_checkout_form »: {« label »: « As checkout form », « value »: false}}, « html »: « « , « provider_name »: « Eventbrite »}, « link »: « https://www.eventbrite.fr/e/742167211107?aff=oddtdtcreator »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-12T10:30:00+01:00 – 2023-11-12T11:20:00+01:00

2023-11-12T10:30:00+01:00 – 2023-11-12T11:20:00+01:00 compostage terre Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Parc de la Résistance Adresse Parc de la Résistance, 92130 Issy-Les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine Age max 99 Lieu Ville Parc de la Résistance Issy-les-Moulineaux latitude longitude 48.819915;2.251553

Parc de la Résistance Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/