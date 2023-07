Cinéma en plein air : Astéroïd city Parc de la Recluse Bourdeaux, 1 août 2023, Bourdeaux.

Bourdeaux,Drôme

De Wes Anderson

Par Wes Anderson

Avec Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks

Si pluie annulation car pas de repli.

2023-08-01 21:30:00 fin : 2023-08-01 . .

Parc de la Recluse

Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



By Wes Anderson

By Wes Anderson

With Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks

In case of rain cancellation as no fallback

Por Wes Anderson

Por Wes Anderson

Con Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks

Si llueve se cancela al no haber alternativa

Von Wes Anderson

Von Wes Anderson

Mit Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks

Bei Regen Absage, da keine Ausweichmöglichkeit

Mise à jour le 2023-07-06 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux