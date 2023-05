Des arbres pour la ville de demain Parc de la préfecture du Lot-et-Garonne, 2 juin 2023, Agen.

Des arbres pour la ville de demain Vendredi 2 juin, 18h00 Parc de la préfecture du Lot-et-Garonne Inscriptions obligatoires au plus tard le 30 mai auprès du CAUE 47 Tél : 05 53 48 46 70 ou communication@caue47.com

Des arbres pour la ville de demain, conférence de Caroline MOLLIE, architecte -paysagiste et membre d’honneur de la Fédération Française du Paysage.

Personnalité de référence dans le domaine du Paysage et de l’Arbre dans la ville, elle a conduit pendant dix ans au ministère de l’Environnement un programme de protection et de valorisation des arbres en ville qui s’est traduit par la création de formations spécialisées et la diffusion de multiples documents de sensibilisation. Elle est l’auteure de l’ouvrage « Des arbres dans la ville » qui fait référence auprès des professionnels de l’aménagement en France et à l’étranger (Actes Sud, 2009).

La conférence sera suivie de la dédicace du dernier livre de l’auteur : « À l’ombre des arbres, planter la ville pour demain » aux éditions Delachaux et Niestlé (à 19h30).

Parc de la préfecture du Lot-et-Garonne 2 rue Étienne Dolet, Agen, Lot et Garonne Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 48 46 70 http://www.caue47.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 53 48 46 70 »}, {« type »: « email », « value »: « communication@caue47.com »}] Pour accompagner le palais épiscopal construit dès 1775, l’architecte Leroy avait prévu dans l’axe de la façade sud du bâtiment un jardin à la française. Après transformation de cet hôtel épiscopal en préfecture, des plantations furent entreprises pour redonner vie à ce jardin devenu au fil des années une friche : il est décidé d’en faire un jardin à l’anglaise. Le parc comporte aujourd’hui près de 60 espèces représentées. Superficie : 3 ha. Parc ©Préfecture communication. Uniquement sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T18:00:00+02:00 – 2023-06-02T19:30:00+02:00

2023-06-02T18:00:00+02:00 – 2023-06-02T19:30:00+02:00

©CAUE47