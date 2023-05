Visite du parc de la préfecture du Lot-et-Garonne Parc de la préfecture du Lot-et-Garonne, 2 juin 2023, Agen.

Visite du parc de la préfecture du Lot-et-Garonne Vendredi 2 juin, 16h00 Parc de la préfecture du Lot-et-Garonne Jauge de 50 personnes. Uniquement sur inscription – Pièce d’identité obligatoire.

Exceptionnellement les jardins seront ouverts pour une visite animée par Caroline Mollie, architecte-paysagiste et Hélène Syriès, paysagiste

Parc de la préfecture du Lot-et-Garonne 2 rue Étienne Dolet, Agen, Lot et Garonne Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 48 46 70 http://www.caue47.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 53 48 46 70 »}, {« type »: « email », « value »: « communication@caue47.com »}] Pour accompagner le palais épiscopal construit dès 1775, l’architecte Leroy avait prévu dans l’axe de la façade sud du bâtiment un jardin à la française. Après transformation de cet hôtel épiscopal en préfecture, des plantations furent entreprises pour redonner vie à ce jardin devenu au fil des années une friche : il est décidé d’en faire un jardin à l’anglaise. Le parc comporte aujourd’hui près de 60 espèces représentées. Superficie : 3 ha. Parc ©Préfecture communication. Uniquement sur réservation.

©CAUE47