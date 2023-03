Découverte du parc de la préfecture de la Corrèze Parc de la préfecture de la Corrèze Tulle Catégories d’Évènement: Corrèze

Découverte du parc de la préfecture de la Corrèze Parc de la préfecture de la Corrèze, 4 juin 2023, Tulle. Découverte du parc de la préfecture de la Corrèze Dimanche 4 juin, 14h00 Parc de la préfecture de la Corrèze Gratuit. Contrôle des cartes d’identité obligatoire. Déambulation libre dans le parc. Parc de la préfecture de la Corrèze Place Roosevelt, 19000 Tulle, Corrèze, Nouvelle-Aquitaine Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine Ce parc paysager de 4,7 hectares, redessiné puis planté par Jean Buge, un horticulteur tulliste de 1874 à 1878, est attenant aux bâtiments de la préfecture de département. Il présente une cinquantaine d’essences arborées âgées de 50 à 200 ans : cèdres du Liban, tulipier de Virginie, gingko biloba, ptérocaryas, séquoia… Parking place Roosevelt devant le portail d’honneur de la préfecture de la Corrèze Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 © Préfecture de la Corrèze

