Ciné Lucioles : Une soirée en famille sous les étoiles – Samedi 3 septembre Parc de la Pointe Lespinasse, 3 septembre 2022, Lespinasse.

Ciné Lucioles : Une soirée en famille sous les étoiles – Samedi 3 septembre Samedi 3 septembre 2022, 19h00 Parc de la Pointe

Apéritif offert par la Ville | Jeux gonflables | séance de cinéma en plein-air

Cette soirée sous les étoiles est une belle occasion de se retrouver en famille, entre amis ou voisins, en amoureux ou en solo et de profiter d’un bon moment sous les étoiles dans le superbe et rafraichissant Parc de la Pointe.

Au programme de cette soirée: apéritif, jeux gonflables, pique-nique, et séance de cinéma en plein air !

À partir de 19h00 • Venez partager l’apéritif offert par la Mairie et n’hésitez-pas à prévoir votre couverture et votre pique-nique ! Des jeux gonflables seront installés pour les enfants et une surprise sucrée leur sera distribuée.

21h30 • Projection du film «Poly»

Avec François Cluzet, Julie Gayet, Patrick Timsit et Elisa de Lambert (1h42, 2020, Nicolas Vanier)

SYNOPSIS : Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, Louise. L’intégration avec les autres enfants du village n’est pas facile.

Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, Cécile découvre que Poly le poney vedette est maltraité. Elle décide de le protéger et d’organiser son évasion ! Poursuivis par Brancalou, l’inquiétant directeur du cirque, et le mystérieux Victor, Cécile et Poly s’embarquent dans une cavale pleine de rebondissements, un véritable voyage initiatique et une incroyable histoire d’amitié…

https://youtu.be/7ZbjegIi3cM

Parc de la Pointe 12 Rue de l’Europe, 31150 Lespinasse Lespinasse 31150 Haute-Garonne Occitanie [{« data »: {« author »: « FilmsActu », « cache_age »: 86400, « description »: « Au cinu00e9ma le mercredi 21 octobre 2020 !nu2729 Les Films u00e0 VOIR ? Ils sont ICI u25ba https://www.youtube.com/playlist?list=PL843D2ED8D80FA673nnPOLY Bande Annonce (2020) Franu00e7ois Cluzet, Julie Gayet, Patrick Timsit, Film Franu00e7ais avec Poly le poneynu00a9 2020 – SND », « type »: « video », « title »: « POLY Bande Annonce (2020) Franu00e7ois Cluzet, Julie Gayet », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/7ZbjegIi3cM/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=7ZbjegIi3cM », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC_i8X3p8oZNaik8X513Zn1Q », « thumbnail_width »: 1280, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/7ZbjegIi3cM »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-03T19:00:00+02:00 – 2022-09-03T23:00:00+02:00

2022-09-03T19:00:00+02:00 – 2022-09-03T23:00:00+02:00

lespinasse cinéma