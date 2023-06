Partir en livre : la médiathèque Anatole-France fête la liberté Parc de la pleine de Neauphle Trappes, 5 juillet 2023, Trappes.

Partir en livre : la médiathèque Anatole-France fête la liberté Mercredi 5 juillet, 10h30 Parc de la pleine de Neauphle Entrée libre

Dans le cadre de Partir en livre, la médiathèque Anatole-France propose de nombreuses animations pour toute la famille :

De 10h30 à 11h : Racontines en balade : les histoires côté jardin

Les albums s’installent sur le parc, dans un décor verdoyant et coloré, venez écouter et découvrir des comptines, des histoires qui enchanteront petits et grands.

Tout public – Sur réservation

De 14h à 18h : Le Temps des jeux

Les jeux de bois et de société sortent des médiathèques pour vous faire passer un agréable moment d’amusement.

Tout public

De 14h30 à 17h : Atelier Hector l’arbre mort

Hector est un tronc d’arbre pas comme les autres. Qu’il soit aulne ou chêne, vous apprendrez avec lui tout ce qu’il faut savoir sur les forêts et la biodiversité des forêts naturelles… Pénétrez l’intérieur de ce tronc d’arbre et découvrez des trésors cachés sur l’écologie des forêts et l’importance de protéger cet écosystème !

Tout public – Durée : 20 minutes

De 15h à 17h : Atelier Création de cartes pop-up

De 16h à 16h45 : Spectacle Le swing des tout-petits

Parc de la pleine de Neauphle place de la médiathèque TRAPPES Trappes 78190 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://e-mediatheque.sqy.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-05T10:30:00+02:00 – 2023-07-05T17:00:00+02:00

2023-07-05T10:30:00+02:00 – 2023-07-05T17:00:00+02:00

conte histoire

© SQY