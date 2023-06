Partir en livre : la médiathèque Anatole France fête la liberté Parc de la pleine de Neauphle Trappes, 28 juin 2023, Trappes.

Partir en livre : la médiathèque Anatole France fête la liberté Mercredi 28 juin, 10h30 Parc de la pleine de Neauphle Entrée libre et sur réservation

Dans le cadre de Partir en livre, la médiathèque Anatole-France fête la liberté avec des rendez-vous pour toute la famille :

De 10h30 à 11h

Racontines en balade : les histoires côté jardin

Les albums s’installent sur le parc, dans un décor verdoyant et coloré, venez écouter et découvrir des comptines, des histoires qui enchanteront petits et grands.

Tout public – Sur réservation

De 15h à 17h : Créa-conte

Croc croc ! Connaissez-vous l ‘histoire de la petite chenille gourmande ? Après avoir écouté son histoire, venez créer ce personnage, réaliser votre chenille ou si vous préférez un papillon.

À partir de 5 ans

De 14h à 18h : le Temps des jeux

Les jeux de bois et de société sortent des médiathèques pour vous faire passer un agréable moment d’amusement.

Tout public

Parc de la pleine de Neauphle place de la médiathèque TRAPPES Trappes 78190 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://e-mediatheque.sqy.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-28T10:30:00+02:00 – 2023-06-28T18:00:00+02:00

2023-06-28T10:30:00+02:00 – 2023-06-28T18:00:00+02:00

conte atelier

© SQY