12E SALON DU ROMAN HISTORIQUE DE LEVALLOIS
Parc de la Planchette
Levallois-Perret

Levallois-Perret 12E SALON DU ROMAN HISTORIQUE DE LEVALLOIS Parc de la Planchette Levallois-Perret, 1 juillet 2023, Levallois-Perret. 12E SALON DU ROMAN HISTORIQUE DE LEVALLOIS 1 et 2 juillet Parc de la Planchette ENTRÉE LIBRE Pour cette 12e édition, le Salon du Roman Historique de Levallois se tiendra comme l’année dernière dans les magnifiques jardins du parc de la Planchette ! Charlylit, comme les années précédentes, a travaillé avec la Mairie et la Médiathèque pour vous proposer 36 merveilleux/ses auteurs/es jeunesse.

http://www.charlylit.com/Dedicace/ Chaque auteur/e vous présentera l’essentiel de sa bibliographie, ainsi vous pourrez découvrir et vous faire dédicacer plus de 3000 ouvrages jeunesse durant l’évènement !!! Rendez-vous donc le ;

Samedi 1 et le Dimanche 2 juillet de 14h à 18h Parc de la Planchette 105 rue du President Wilson 92300 Levallois-Perret 92300 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« link »: « http://www.charlylit.com/Dedicace/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T14:00:00+02:00 – 2023-07-01T18:30:00+02:00

