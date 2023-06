Contes à l’ombre des arbres par Isabelle Sauer Parc de la Plage Bleue Valenton, 25 juillet 2023, Valenton.

Contes à l’ombre des arbres par Isabelle Sauer Mardi 25 juillet, 16h00 Parc de la Plage Bleue

Isabelle Sauer partage avec les enfants et leurs familles à l’ombre des arbres des contes issus du patrimoine, d’ici et d’ailleurs, d’aujourd’hui et d’autrefois.

À partir de 4 ans

Parc de la Plage Bleue Avenue de la Plage Bleue 94460 Valenton Valenton 94460 Val-de-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-25T16:00:00+02:00 – 2023-07-25T18:00:00+02:00

2023-07-25T16:00:00+02:00 – 2023-07-25T18:00:00+02:00

© Service culturel du Val-de-Marne