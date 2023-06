Hocus Pocus voyage musical en magique compagnie Parc de la Plage Bleue Valenton Valenton Catégories d’Évènement: Val-de-Marne

OPÉRA BUS SPECTACLE par l'ensemble Harmonia sacra : un opéra miniature près de chez vous

Deux musiciens arrêtent leur bus de tournée pour proposer leur aide à deux étranges auto-stoppeuses… Malheureusement, impossible de faire redémarrer le véhicule. À partir de 5 ans • 45 minutes
Parc de la Plage Bleue
Avenue de la Plage Bleue 94460 Valenton

2023-07-25T11:00:00+02:00 – 2023-07-25T11:45:00+02:00

