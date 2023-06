Bal de Clôture (ouvert à tous) Parc de la Plage Bleue Valenton, 9 juillet 2023, Valenton.

Bal de Clôture (ouvert à tous) Dimanche 9 juillet, 20h10 Parc de la Plage Bleue Entrée libre

Organisé par Le bal arrangé, ce bal est un espace de complicité et complémentarité ; dérangé, cohésif, solidaire, surprenant, poignant et joyeux. Un bal où les personnes qui ont l’habitude d’être aidées sont celles qui soutiennent et accompagnent. Un espace de co-fusion où le troube génère la perte de repères, le lâcher prise, l’osmose, la communion, la communication par le mouvement, l’empathie. Les participant·e·s explorent et développent de nouvelles manières de se faire danser, accessibles aux aptitudes de chacun·e. Ces amateur·rice·s sont les complices qui, le jourvenu, insuf ent au bal sa forme extraordinaire et contemporaine. Les complices averti·e·s, accompagné·e·s d’un DJ, se répandent par vagues successives dans la foule pour entraîner le public dans des formes dansées hors du commun : danse les yeux fermés, danse en contact mais sans action des bras, danse d’appui et de soutien, danse au sol, danse des yeux, des doigts, des épaules, danse lente, danse qui tremble, danse folle… et toutes les danses qu’ils·elles auront inventées lors des ateliers.

Parc de la Plage Bleue Avenue de la Plage Bleue 94460 Valenton Valenton 94460 Val-de-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T20:10:00+02:00 – 2023-07-09T21:00:00+02:00

