Sly Johnson (concert) Parc de la Plage Bleue Valenton, 9 juillet 2023, Valenton.

Sly Johnson (concert) Dimanche 9 juillet, 19h05 Parc de la Plage Bleue Entrée Libre

Artiste aux talents infinis (rappeur et beatboxer hors pair du Saïan Supa Crew) ayant savamment développé ses dons de chanteur au fil des années, est sans nul doute la voix soul la plus marquante de sa génération. Il est accompagné de 2 musiciens d’exception que la réputation précède. Anthony Jambon à la guitare, fer de lance de la nouvelle scène jazz française dont on ne compte plus les collaborations prestigieuses et qui s’épanouit par ailleurs dans une carrière solo partie pour durer. Laurent Salzard à la basse, véritable « master monster » du groove que bon nombre d’artistes internationaux viennent chercher jusqu’ici, Ed Motta en tête de liste. Ce quatrième album solo (signé sur le prestigieux label BBE Music) , synonyme d’autonomie artistique et créative est né durant les 55 jours du premier confinement durant la pandémie de COVID-19 en 2020 d’où son titre “55.4”. Ce nouvel opus, composé, écrit, produit, mixé et réalisé pour la première fois par Sly Johnson est la synthèse de la richesse de ses influences. Cet album à la couleur Funk, Soul et HIP-HOP, offre un mélange de rythmes à la fois puissants, sensuels et sensibles.

Parc de la Plage Bleue Avenue de la Plage Bleue 94460 Valenton Valenton 94460 Val-de-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T19:05:00+02:00 – 2023-07-09T19:50:00+02:00

© Alexandre Lacombe