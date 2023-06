Nesrine (concert) Parc de la Plage Bleue Valenton, 9 juillet 2023, Valenton.

Nesrine (concert) Dimanche 9 juillet, 18h00 Parc de la Plage Bleue Entrée libre

Ses délicates chansons en arabe, en français et en anglais font entendre son éblouissante personnalité. Un monde de musique, sans frontières, entièrement contenu dans sa voix puissante et son violoncelle et un mélange fascinant de musique minimaliste, à la croisée de sa culture classique et des influences rythmiques de la pop et du jazz. Dans la foulée du succès du premier album de son trio NES, la chanteuse et violoncelliste franco-algérienne Nesrine s’émancipe en solo sur un premier disque éponyme d’une grande richesse qui conjugue ses influences méditerranéennes, son parcours de musicienne classique et son ouverture vers la pop et le jazz d’aujourd’hui.

Parc de la Plage Bleue Avenue de la Plage Bleue 94460 Valenton Valenton 94460 Val-de-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T18:00:00+02:00 – 2023-07-09T18:45:00+02:00

© Nerea Coll