Gabi Hartmann (concert) Parc de la Plage Bleue Valenton, 8 juillet 2023, Valenton.

Gabi Hartmann (concert) Samedi 8 juillet, 19h05 Parc de la Plage Bleue Entrée libre

Gabi Hartmann est ce que l’on peut appeler une « citoyenne du monde ». Bien qu’originaire de Paris, elle a véscu en Afrique du Sud, au Brésil mais aussi en Guinée, au Portugal et plus récemment à New-York. Le goût des voyages, des études en ethnomusicologie et surtout la passion de la musique. A Rio de Janeiro, elle est tombée amoureuse de la musique brésilienne et à New-York elle y a fait la rencontre de Jesse Harris, connu pour avoir composé des chansons pour Norah Jones. On retrouve chez notre chanteuse, auteur-compositrice la délicatesse et la sensualité de la bossa-nova et du jazz, mais également la sens de la mélodie et du texte finement ciselé.

Parc de la Plage Bleue Avenue de la Plage Bleue 94460 Valenton Valenton 94460 Val-de-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T19:05:00+02:00 – 2023-07-08T19:50:00+02:00

© Yann Orhan