Maher Beauroy (concert) Parc de la Plage Bleue Valenton, 8 juillet 2023, Valenton.

Maher Beauroy (concert) Samedi 8 juillet, 18h00 Parc de la Plage Bleue Entrée libre

Maher Beauroy présente son nouvel album INSULA. Le pianiste invite à un voyage musical entre la Martinique et le Maghreb et met au coeur de son inspiration Frantz Fanon, qui a marqué plusieurs générations de la pensée anticolonialiste. Il réunit un orchestre de jeunes et talentueux musiciens qui entraînent, avec bonheur, dans « un vortex mélodique, harmonique et rythmique, accoucheur de communion caribéenne, africaine et orientale ».

Parc de la Plage Bleue Avenue de la Plage Bleue 94460 Valenton Valenton 94460 Val-de-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T18:00:00+02:00 – 2023-07-08T18:45:00+02:00

2023-07-08T18:00:00+02:00 – 2023-07-08T18:45:00+02:00

© Elodie Martial