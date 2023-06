Concert de Jazz Parc de la Plage Bleue Valenton Valenton Catégories d’Évènement: Val-de-Marne

Valenton Concert de Jazz Parc de la Plage Bleue Valenton, 8 juillet 2023, Valenton. Concert de Jazz 8 et 9 juillet Parc de la Plage Bleue CONCERT DE JAZZ

Festival de jazz conçu par Élodie Mermoz, directrice

du Festi’Val de Marne et parrainé par André Manoukian Samedi

• Concert de Maher Beauroy, talentueux et authentique pianiste

• Concert de Ludovic Louis, trompettiste aux influences jazz,

rock, funk, soul et latines.

• Atelier de challenges en vélos. Dimanche

• Concert de Nesrine, chanteuse aux influences méditerranéennes.

• Concert de Sly Johnson, rappeur, chanteur soul et beat-boxer

• Atelier de challenges en vélos.

• Clôture avec le Bal arrangé, bal inclusif où les personnes

qui ont l’habitude d’être aidées sont celles qui soutiennent

Parc de la Plage Bleue Avenue de la Plage Bleue 94460 Valenton Valenton 94460 Val-de-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T17:00:00+02:00 – 2023-07-08T21:00:00+02:00

