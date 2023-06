Clou (Lecture Musicale) Parc de la Plage Bleue Valenton Valenton Catégories d’Évènement: Val-de-Marne

Valenton Clou (Lecture Musicale) Parc de la Plage Bleue Valenton, 8 juillet 2023, Valenton. Clou (Lecture Musicale) Samedi 8 juillet, 16h30 Parc de la Plage Bleue Entrée libre Lecture musicale autour de son livre « Doux mots dits » (Rageot) Dans un monde normal, une boîte à outils sert à tout sauf à écrire des chansons,dans celui de Clou, c’est l’inverse. La jeune parisienne bricole à l’envi une chanson française aux accents pop inspirés. Ses mélodies magnifiées par une voix cristalline accompagnent des textes sensibles et percutants. Parc de la Plage Bleue Avenue de la Plage Bleue 94460 Valenton Valenton 94460 Val-de-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T16:30:00+02:00 – 2023-07-08T17:15:00+02:00

2023-07-08T16:30:00+02:00 – 2023-07-08T17:15:00+02:00 ©DR Détails Catégories d’Évènement: Val-de-Marne, Valenton Autres Lieu Parc de la Plage Bleue Adresse Avenue de la Plage Bleue 94460 Valenton Ville Valenton Departement Val-de-Marne Lieu Ville Parc de la Plage Bleue Valenton

Parc de la Plage Bleue Valenton Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valenton/

Clou (Lecture Musicale) Parc de la Plage Bleue Valenton 2023-07-08 was last modified: by Clou (Lecture Musicale) Parc de la Plage Bleue Valenton Parc de la Plage Bleue Valenton 8 juillet 2023