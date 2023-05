Rencontres Parc de la Perraudiere, 27 mai 2023, Saint-Cyr-sur-Loire.

Saint-Cyr-sur-Loire,Indre-et-Loire

Exposition collective qui réunit les peintures et sculptures de 9 artistes tourangeaux : Maya Butard, Elegna, Véronique Fièvre, Francine Gentiletti, Gil KD, Rebecca Loulou, Yannick Mouré, Jean-Marc Pitrois et Laurent Vermeersch. Ouvert du mercredi eu dimanche et le lundi 29 mai..

Jeudi 2023-05-27 à 14:30:00 ; fin : 2023-06-11 19:00:00. EUR.

Parc de la Perraudiere

Saint-Cyr-sur-Loire 37540 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Collective exhibition which gathers paintings and sculptures of 9 artists from Touraine: Maya Butard, Elegna, Véronique Fièvre, Francine Gentiletti, Gil KD, Rebecca Loulou, Yannick Mouré, Jean-Marc Pitrois and Laurent Vermeersch. Open from Wednesday to Sunday and on Monday May 29.

Exposición colectiva que reúne las pinturas y esculturas de 9 artistas de Touraine: Maya Butard, Elegna, Véronique Fièvre, Francine Gentiletti, Gil KD, Rebecca Loulou, Yannick Mouré, Jean-Marc Pitrois y Laurent Vermeersch. Abierto de miércoles a domingo y el lunes 29 de mayo.

Gruppenausstellung mit Gemälden und Skulpturen von 9 Künstlern aus Tours: Maya Butard, Elegna, Véronique Fièvre, Francine Gentiletti, Gil KD, Rebecca Loulou, Yannick Mouré, Jean-Marc Pitrois und Laurent Vermeersch. Geöffnet von Mittwoch bis Sonntag und am Montag, den 29. Mai.

Mise à jour le 2023-05-22 par Tours Val de Loire Tourisme