8ème Randomérat Parc de la Pérelle Domérat, 19 novembre 2023, Domérat.

Domérat,Allier

Venez nombreux participer à la 8ème Randomérat !.

2023-11-19 08:00:00 fin : 2023-11-19 . .

Parc de la Pérelle

Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Come and take part in the 8th Randomérat!

¡Venga y participe en el 8º Randomérat!

Kommen Sie zahlreich und nehmen Sie am 8. Randomérat teil!

Mise à jour le 2023-10-26 par OTI Vallée du Coeur de France