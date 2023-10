FOIRE D’AUTOMNE Parc de la Pépinière Nancy, 26 octobre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Traditionnellement organisée dans le Parc de la Pépinière, la Foire d’Automne de Nancy conserve un caractère familial et s’adresse essentiellement aux enfants. Elle est chaque année très attendue par les familles de Nancy et de toute agglomération. Selon certains forains, sa première édition remonterait à plus de cinquante ans.

Mathieu Klein, Maire de Nancy, Président de la Métropole du Grand Nancy, et Thomas Souverain, adjoint au maire en charge du territoire Nancy centre, délégué aux grandes manifestations, à la foire attractive et au domaine public, seront aux côtés de Roy Huard, Président du Comité Festif de la Foire Attractive, pour l’inauguration de la Foire d’Automne au Parc de la Pépinière à Nancy, le jeudi 26 octobre 2023 à 14h.

Cette année, plus de 50 métiers seront présents sur le champ de foire appartenant à 6 types de métiers pour en assurer la diversité : attractions destinées aux enfants, jeux d’adresse ou de petites boutiques, boîte à rire, palais des glaces, boutiques de confiseries et snacks salés/sucrés, auxquels s’ajoutent les barbes à papa et les bancs de réglisse ainsi que des grues ou tire ficelles.

Chaque industriel forain s’engage à respecter le protocole sanitaire spécifiquement applicable à son métier.

Attention : Le Parc de la Pépinière sera fermé toute la journée les mardi 24 et mercredi 25 octobre, ainsi que le lundi 20 novembre 2023, afin de permettre le montage et le démontage des métiers forains en toute sécurité, sans risque pour le public.. Tout public

Vendredi 2023-10-26 14:00:00 fin : 2023-10-31 20:00:00. 0 EUR.

Parc de la Pépinière

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Traditionally held in the Parc de la Pépinière, the Foire d?Automne de Nancy retains its family character and is mainly aimed at children. Every year, it is eagerly awaited by families from Nancy and the surrounding area. According to some fairgoers, the first edition of the fair dates back over fifty years.

Mathieu Klein, Mayor of Nancy, President of the Metropole du Grand Nancy, and Thomas Souverain, Deputy Mayor in charge of the Nancy center area, responsible for major events, the Attractive Fair and the public domain, will join Roy Huard, President of the Comité Festif de la Foire Attractive, for the inauguration of the Autumn Fair at the Parc de la Pépinière in Nancy, on Thursday October 26, 2023 at 2pm.

This year, more than 50 trades will be present on the fairground, belonging to 6 types of trade to ensure diversity: children?s attractions, games of skill or small stores, laughter boxes, ice-cream palaces, confectionery stores and salty/sweet snacks, to which we can add cotton candy and licorice benches, as well as cranes or string pullers.

Each industrial fairground is committed to complying with the sanitary protocol specifically applicable to its trade.

Please note: Parc de la Pépinière will be closed all day on Tuesday, October 24 and Wednesday, October 25, as well as on Monday, November 20, 2023, to allow the fairground businesses to be set up and dismantled safely, without risk to the public.

Tradicionalmente celebrada en el Parque de la Pépinière, la Feria de Otoño de Nancy es un acontecimiento familiar, dirigido principalmente a los niños. Todos los años es muy esperada por las familias de Nancy y alrededores. Según algunos feriantes, se celebró por primera vez hace más de cincuenta años.

Mathieu Klein, alcalde de Nancy y presidente de la aglomeración de Nancy, y Thomas Souverain, teniente de alcalde encargado de la zona centro de Nancy, responsable de grandes eventos, de la Feria de Atracciones y del dominio público, se unirán a Roy Huard, presidente del Comité Festivo de la Feria de Atracciones, para la inauguración de la Feria de Otoño en el Parque de la Pépinière de Nancy el jueves 26 de octubre de 2023 a las 14:00 horas.

Este año habrá más de 50 atracciones en el recinto ferial, que abarcarán 6 tipos de atracciones diferentes para garantizar la diversidad: atracciones infantiles, juegos de habilidad, tiendecitas, caja de la risa, palacio del helado, tiendas de aperitivos dulces y salados, así como puestos de caramelos de azúcar y regaliz, grúas y tiradores de cuerda.

Cada recinto ferial industrial se compromete a cumplir el protocolo sanitario específicamente aplicable a su oficio.

Atención: el Parque de la Pépinière permanecerá cerrado durante todo el día el martes 24 y el miércoles 25 de octubre, así como el lunes 20 de noviembre de 2023, para permitir el montaje y desmontaje de las empresas feriales en condiciones de seguridad y sin riesgo para el público.

Die Herbstmesse von Nancy, die traditionell im Parc de la Pépinière stattfindet, hat einen familiären Charakter und richtet sich vor allem an Kinder. Jedes Jahr wird sie von den Familien aus Nancy und dem gesamten Großraum Nancy mit großer Spannung erwartet. Einige Schausteller behaupten, dass die erste Veranstaltung bereits vor über 50 Jahren stattfand.

Mathieu Klein, Bürgermeister von Nancy und Präsident der Metropolregion Grand Nancy, und Thomas Souverain, stellvertretender Bürgermeister des Gebiets Nancy Centre, zuständig für Großveranstaltungen, den attraktiven Jahrmarkt und den öffentlichen Bereich, werden gemeinsam mit Roy Huard, dem Präsidenten des Festkomitees des attraktiven Jahrmarkts, am Donnerstag, den 26. Oktober 2023 um 14 Uhr den Herbstjahrmarkt im Parc de la Pépinière in Nancy eröffnen.

In diesem Jahr werden auf dem Messegelände mehr als 50 Gewerke vertreten sein, die zu sechs verschiedenen Arten von Gewerken gehören, um die Vielfalt zu gewährleisten: Attraktionen für Kinder, Geschicklichkeitsspiele oder kleine Geschäfte, Lachboxen, Eispaläste, Süßwarengeschäfte und salzige/zuckerhaltige Snacks, dazu Zuckerwatte und Lakritzbänke sowie Kraniche oder Bindfäden ziehen.

Jeder industrielle Schausteller verpflichtet sich, das speziell für sein Gewerbe geltende Gesundheitsprotokoll einzuhalten.

Achtung: Der Parc de la Pépinière wird am Dienstag, den 24. und Mittwoch, den 25. Oktober sowie am Montag, den 20. November 2023 ganztägig geschlossen, damit der Auf- und Abbau der Schaustellergewerbe sicher und ohne Gefahr für die Öffentlichkeit erfolgen kann.

Mise à jour le 2023-10-08 par DESTINATION NANCY